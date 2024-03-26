وزارة الصحة: ميكنة 13 مركز طب أسرة على مستوى محافظات الجمهورية

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه تمت ميكنة قطاعات الوزارة، كما تمت ميكنة 13 مركز طب أسرة على مستوى محافظات الجمهورية.



وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم ميكنة 9 مراكز أخرى بمحافظة قنا، إلى جانب الانتهاء من ميكنة مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والتحضير لميكنة مستشفى مبرة المعادي.



وتابع : تم وضع مقترح لميكنة عدد من المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، موضحاً أنه يوجد مجهود كبير مقدم من جانب مركز المعلومات الخاص بالوزارة وما أحدثه من نقلة نوعية في كافة قطاعات الوزارة.

وكانت وزارة الصحة والسكان شكلت لجنة متكاملة لمتابعة منظومة العمل الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية، وإحكام الرقابة على منظومة العمل للتصدي لأي فساد في تلك المنظومة.