وزارة الصحة توجه بحملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية

كتب وليد عبد السلام

وجه قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان خطابات إلى مديريات الشئون الصحية بافادة القطاع بأعداد الأطفال المستهدفة بكل فئة عمرية حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية.

ووجه قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان الشكر لوكلاء الوزارة بالمحافظات لما يبذلونه فى تحسين الخدمات الوقائية المقدمة فى المحافظة وتزامنًا مع جهود الدولة المصرية والممثلة فى وزارة الصحة والسكان وقطاع الطب الوقائى فى الحفاظ على خطة البرنامج الموسع للتطعيمات بالاستمرار فى خفض معدلات المراضة والوفيات للأمراض المستهدفة بالتطعيم.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، إن البرنامج الموسع للتطعيمات يعتبر من أهم برامج قطاع الطب الوقائى، والذى يستهدف حماية الأطفال من عمر يوم حتى 24 شهرا من الأمراض المدرجة فى البرنامج، بنسبة تغطية تطعيمية تتعدى 95%.



ونوه إلى أن خطة الوزارة للوصول إلى مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانية، تضمنت تنفيذ برامج إعلامية لرفع الوعى بأهمية التطعيمات الروتينية والحملات التطعيمية التى تنفذها وزارة الصحة والسكان فى مختلف المحافظات من خلال وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعي.