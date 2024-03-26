وزارة الصحة تطلق تحذيرات هامة حول عربات التسوق فى المولات.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة والسكان من عربات التسوق الموجودة فى المولات والسوبر ماركت وقالت : تمثل هذة العربات بيئة حاضنة للجراثيم وهو ما يتطلب تعقيمها ومسحها جيدا كلما أمكن مع تجنب لمس الوجه أثناء استخدامها فى الشراء .

وقالت وزارة الصحة والسكان: يمكن أن تكون عربات التسوق التى يستخدمها الكثير من المتسوقين بيئة حاضنة للكثير من الجراثيم، لذلك يجب تعقيمها ومسحها، مع استخدام معقم اليدين وتجنب لمس الوجه خلال عملية التسوق إلى أن يتم تنظيف اليدين .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب الابتعاد عن التزاحم فى المولات ومراكز التسوق واستخدام الجوانتيات عن رفع الأغراض من الأرفف وتابعت : يفضل التسوق فى أوقات تتميز بعدم التزاحم .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ضرورة زيارة الطبيب عند الشعور بأى أعراض مرضية خاصة المتعلقة بالأمراض التنفسية أو الجلدية مشيرة إلى أن جميع المستشفيات تقدم الخدمات الطارئة على مدار 24 ساعة .