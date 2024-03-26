وزارة الصحة: الفقاعات الناتجة عن الحروق تحتوى على مواد فعالة لعلاجها

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الفقاعات الناتجة عن الحروق تحتوى على مواد فعالة تعالج الحروق وتقلل من الالتهابات ونصحت وزارة الصحة والسكان بتركها وعدم فتحها لتجنب حدوث الندب.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن أحدث استراتيجيتها لعلاج مصابى الحروق والسموم بالمجان فى مختلف المراكز بالجمهورية، مشيرة إلى أنه تم توفير كل الأدوية والمستلزمات المتعلقة بالحالات الطارئة فى مختلف المستشفيات بالجمهورية.

وقال الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على تأمين الحالات الحرجة والعاجلة والتعامل معها سريعا وذلك لإنقاذ حياة المريض وتابع : نقدم كل الدعم للحالات الطارئة فى جميع الأوقات، مضيفا أن ملف الحروق وعلاج إصاباتها من الملفات الهامة التى تتعامل معها الرعاية الحرجة والعاجلة بمنتهى السرعة والدقة سعيا لإنقاذ المريض.



وأشار الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم العمل على تجهيز أقسام الحروق بالمستلزمات الضرورية للتعامل مع حالات الحروق طبقا للمواصفات العالمية.