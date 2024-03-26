وزارة التعليم تعلن عن منح للطلاب الملتحقين بإحدى المدارس الفندقية بالجونة

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لمديري المديريات مدير مديرية التربية والتعليم، بشأن استهداف إحدى المؤسسات للتنمية الاجتماعية تقديم منح دراسية للدراسة بالمدرسة الفندقية المصرية الألمانية بالجونة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية .

وأكدت الوزارة على أنه ترتكز أولويات القبول على الطلاب الذين ينتمون لأسر محدودة ومعدومة الدخل مع الأفضلية للمستفيدين من المبادرة الرئاسية تكافل وكرامة وتغطى المنحة مصروفات الدراسة والإعاشة ويسكن الطلبة طوال مدة الدراسة بالمدرسة لكل طالب يتم قبوله طبقا لمعايير المنحة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط المنح الدراسية في التالي:

- الحصول على الشهادة الإعدادية العامة للعام 2024.

- اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها المدرسة ومؤسسة ساويرس مع الطالب.

- اجتياز الكشف الطبي الذي يبين أن الطالب خالي من الأمراض المعدية والمزمنة.

- وجود احتياج مادي الاسرة الطالب.

ووجهت وزارة التعليم، باتخاذ اللازم للإعلان عن المنحة لطلاب المرحلة الإعدادية بالمدارس التابعة، وفقاً للشروط والتسجيل من خلال الرابط مع العلم بأن آخر مواعد للتسجيل ٢٠٢٤/٣/٣١



