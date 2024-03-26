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هيئة الدواء تكشف جرعات العلاج المطلوبة لمريض الضغط فى رمضان.. تفاصيل

الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:40 ص
هيئة الدواء تكشف جرعات العلاج المطلوبة لمريض الضغط فى رمضان.. تفاصيل افطار رمضان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن تعديل مواعيد جرعات الأدوية خلال شهر رمضان لمريض الضغط حيث أوضحت طريقة تناول الأدوية بشكل دقيق والتى تمثلت فى النقاط التالية :

1- لو بتحصل جرعة واحدة فى اليوم يجب تثبيت معادها مع الفطار أو السحور 

2- لو بتحصل على جرعتين فى اليوم يجب توزيعهم لتكون الأولى عند الفطار والثانية عند السحور 

3- لو بتحصل على 3 جرعات فى اليوم يتم تعديل الجرعة لجرعتين فى اليوم أو استخدام دواء أخر يكون طويل المفعول.

وكانت  هيئة الدواء المصرية كشفت تفاصيل خطة العلاج الخاصة بمريض الدرن وقالت: يستلزم علاج الدرن الاستمرار في تناول العلاج لمدة ٦-٩ أشهر حتى عند الشعور بتحسن الأعراض تدريجيًا بعد أسابيع من بدأ العلاج.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الخطة العلاجية للسُّل الرئوي ​النشط تتضمن النقاط التالية .​

١ - يشمل العلاج تناول عدد من المضادات الحيوية المحددة تحت إشراف الطبيب

٢- قد يحتاج المريض لعلاجات إضافية في حالة حدوث مضاعفات من المرض

٣- يمكن للمريض إنهاء العزل بعد انتهاء الفترة الأولى للعلاج، وهي أول شهرين، والتأكد من سلبية البصاق

٤- من الضروري اتخاذ بعض الاحتياطات الأساسية لمنع انتشار العدوى إلى المحيطين به

٥- يُنصح بعدم التوقف عن تناول الدواء قبل إكمال الخطة العلاجية

٦- يتم علاج حالات السل المقاومة لمضادات الميكروبات من خلال أنظمة أخرى محددة، وخطة علاجية أطول ما بين ٢٤-٩ شهرًا حسب نوع / سلالة البكتيريا المسببة للعدوى 







هيئة الدواء

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مريض الضغط

الصيام

شهر رمضان




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