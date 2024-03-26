هيئة الدواء تكشف أهمية الرياضة فى رمضان لمريض السكر

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إن ممارسة الرياضة طريقة ممتازة للحفاظ على مستوى السكر بالدم ويفضل المشى السريع أو أى نشاط معتدل لمدة 30 دقيقة على الأقل بين الإفطار والسحور.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : يجب تجنب التمارين الشديدة خاصة خلالالساعات الأخيرة من الصيام " قبل معاد الافطار "

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة شرب السوائل بانتظام.

وكانت هيئة الدواء المصرية كشفت عن تعديل مواعيد جرعات الأدوية خلال شهر رمضان لمريض الضغط حيث أوضحت طريقة تناول الأدوية بشكل دقيق والتى تمثلت فى النقاط التالية :

1- لو بتحصل جرعة واحدة فى اليوم يجب تثبيت معادها مع الفطار أو السحور

2- لو بتحصل على جرعتين فى اليوم يجب توزيعهم لتكون الأولى عند الفطار والثانية عند السحور

3- لو بتحصل على 3 جرعات فى اليوم يتم تعديل الجرعة لجرعتين فى اليوم أو استخدام دواء أخر يكون طويل المفعول.