هل تقضى توشكى على استيراد الأعلاف من الخارج بتوسيع الزراعات لمليون فدان؟

كتب عبد الحليم سالم

تعد منطقة توشكى من المناطق الهامة للزراعة، حيث يمكن زراعة نحو 3 ملايين فدان في تلك المنطقة منها على الاقل نحو مليون فدان بالمحاصيل الخاصة بالأعلاف بجانبزراعة 2 مليون فدان محاصيل أخري مثل القمح والقطن قصير التيلة، ومع التوسع في تلك الزراعات يمكن سد الفجوة في استيراد الأعلاف وتوفيرها محليا.

ويصل حجم الاستيراد نحو 4 مليارات دولار وحجم الاستهلاك السنوي من الأعلاف المُركزة 24 مليون طن، بحسب وزارة الزراعة منها 12 مليون طن ذرة، بالرغم من أن السوق المحلي يوفر ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين طن سنويًا، حيث تتحمل الدولة 100 مليون دولار أسبوعيا لاستيراد الأعلاف، وسد الفجوة التي تصل إلى 4 و5 ملايين طن سنويًا".



كشفت مصادر بقطاع الاعمال العام انه يتم مضاعفة مساحات الزراعات الهامة سنويا وعلى راسها القمح بجانب الذرة وبعض محاصيل الاعلاف، حيث تستهدف الوزارة جذب استثمارات جديدة لشركة جنوب الوادي في منطقة توشكي للاستثمار فى العديد من المشروعات في المجالات الزراعية والحيوانية والاستزراع السمكى ، والمجازر الآلية بمساحة تصل إلى نحو 50,000 فدان متاحة للشراكه مع القطاع الخاص، لاسيما بعد النجاح في الشركة على حوالي 15,000 فدان مع القطاع الخاص في العديد من الزراعات .

اضافت المصادر انه تم زراعة نحو 6 آلاف فدانًا من القمح ، ومواصلة تجربة زراعة محاصيل من الخضر وتحت الصوب الزراعية على مساحة 12 فدان ، علاوة على العمل على إنشاء مصنع علف، ومصنع كمبوست (سماد عضوي)، لخدمة مجزر اللحوم في توشكى وإنشاء صالة للتشفية ومصنع للحوم، وإنشاء مصنع للجلود والجلاتين.

وكانت وزارة قطاع الاعمال العام أعلنت عن زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل محاصيل الأعلاف والقمح والمحاصيل الزيتية والذرة ،بالإضافة إلى الزراعة العديد من الاصناف المطلوبة فى السوق المحلي بصورة تجريبية ،تمهيدا للتوسع فيها.

فيما ذكر تقرير القابضة للتشييد أنه تم تعديل خريطة أرض موقع الشركة بتوشكى بإضافة 9676 فدانًا للشركة لتصبح المساحة حوالي 50 ألف فدان، حيث قامت الشركة باستصلاح نحو 4300 فدانًا وجاري استصلاح 4500 أخرى قبل موسم الزراعة في سبتمبر المقبل بإجمالي حوالي 9000 فدان، كما تم استرداد 5000 فدان من المستأجرين.



وبلغت الأراضي المؤجرة حوالي 9231 فدان منزرعة بواسطة المستأجرين، وحوالي 69.5 فدان أشجار تنقيط منزرعة بواسطة الشركة، مشيرًا إلى بيع 14400 فدان لعدة مستثمرين، والباقي من المساحات ويمثل حوالي 21000 فدان أراض غير منزرعة مختلفة التوصيف الإنتاجي.