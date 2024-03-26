ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 26/3/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:28

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:34 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:20

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:25 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:15

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:58 م

وقت صلاة العشاء 7:14 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:17



