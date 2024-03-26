ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 26/3/2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:28
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:28 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:20
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:25 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:15
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:58 م
وقت صلاة العشاء 7:14 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:24 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:17
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