نقابة المعلمين تنعى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم

كتبت آية دعبس

نعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

وتقدمت نقابة المعلمين بخالص العزاء لأسرة الفقيد الذى عمل لسنوات طويلة بكل إخلاص وجهد وتفاني فى تطوير التعليم الفني، وترك أثرا إيجابيا فى نفوس كل من تعامل وعمل معه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن المقرر أن تقام غدا الأربعاء صلاة الجنازة على جثمان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

والدكتور محمد مجاهد توفى اليوم بعد صراع مع المرض، وهو استاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وأدى الدكتور محمد محمد مجاهد أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة اليمين الدستورية فى 14 يونيو 2018 كنائب لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.

وحصل مجاهد على جائزة الدولة التقديرية، وكان مسئولا عن المجمع التكنولوجى للتعليم الفنى بالفيوم، ومن أشهر تصريحاته عن التعليم الفنى أن الصناعة لها دور هام فى النهوض بالتعليم الفنى، لافتا إلى أنه على رأس مشكلات التعليم الفنى فى مصر الصورة الذهنية لدى الأسرة والمجتمع حيث يعتبره الكل الاختيار الثانى، ومن ثم إذا التحق الطالب بالتعليم الفنى فالأسرة تعتبره أمر غير جيد، ويجب تصحيح تلك الصورة.

وكان لمجاهد باع كبير فى التعليم الفنى والاهتمام بقضاياه خلال الفترة السابقة.

ويعتبر ملف المدارس الفنية والتعليم الفنى من أهم وأبرز الملفات التى تولى لها الدولة اهتماما كبيرا كجانب مهم لخدمة الصناعة من خلال توفير الأيدى العاملة الماهرة.