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نفحات الرحمة والمغفرة.. فضل العشر الأواخر من رمضان.. فيديو

الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:38 ص
نفحات الرحمة والمغفرة.. فضل العشر الأواخر من رمضان.. فيديو دار الإفتاء - أرشيفية
كتب لؤى على

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قالت دار الإفتاء المصرية: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، مشيرة إلى أنه من أعظم هذه المواسم العشر الأواخر من رمضان، حيث تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، هي ليلة القدر خير من ألف شهر.

وحثت دار الإفتاء في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار المسلمين، وأعادت نشره،  على اغتنام العشر الأواخر من رمضان بقراءة القرآن والذكر والصلاة، وألا ينشغلوا عنها بفضول الدنيا، عسى أن تنالهم من الله نفحات خير يسعدون بها في الدنيا والآخرة، فعن عَائِشَة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ».

 







العشر الاواخر من رمضان

العشر الآواخر من رمضان

فضل العشر الاواخر من رمضان

فضل العشر الآواخر



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