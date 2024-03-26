ميناء دمياط يستقبل 19731 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة ، منها السفينة (SEVERNAYA ZEMLYA ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 181 م وعرضها 24 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 19731 طن من القمح لصالح القطاع الخاص و السفينة (EDFU ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18867 طن تشمل : 112 طن علف حيوانى و305 أطنانكحول و 8550 طن يوريا و5500 طن اسمنت معبأ و1800 طن مولاس و 2600 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55561 طن تشمل : 14448 طن قمح و 10399 طن خردة و4943 طن حديد و 744 طن ذرة و4300 طن سلاج و999 طن خشب زان و2100 طن كسب عباد و3800 طن كسب فول صويا و7455 طن سكر و4750 طن بضائع متنوعة و5802 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالى وزن 1623 طن.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1427 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 598 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4289 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62213 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142443 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3729 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5867 شاحنة