اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مارس 2024 04:25 م
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موعد أذان المغرب في مراكز محافظة شمال سيناء ومدة ساعات الصوم.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 26 مارس 2024 04:00 م
موعد أذان المغرب في مراكز محافظة شمال سيناء ومدة ساعات الصوم.. اعرف التفاصيل مأذنة -أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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ننشر موعد أذان المغرب ومدة ساعات الصوم فى كافة مناطق محافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء 16رمضان ، حيث يبحث عنها كبير من المواطنين عن الموعد.

ويستعرض اليوم السابع مواقيت الأذان ومدة ساعات الصوم فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة، والمواعيد حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

ـ  مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء موعد أذان المغرب الساعة 6.0 ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق.

ـ مدينة بئر العبد موعد أذان المغرب الساعة 6.4 ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق.

ـ مدينة رفح الجديدة موعد أذان المغرب الساعة 5.59 و مدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق.







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