مصر تعلن استعدادها لنقل خبراتها بمشروع الضبعة لدول أفريقيا خلال "أتوم إكسبو"

كتبت رحمة رمضان

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن مصر مستعدة لنقل الدروس المستفادة فى إدارة المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء بالضبعة وبناء الكوادر البشرية وتقديم الخدمات الاستشارية للدول الوافدة فى هذا المجال خاصة من قارة أفريقيا، بدءا من مرحلة التفاوض وإبرام العقود، ثم مرحلة الإشراف على تنفيذ المشروع، وذلك من خلال التعاون مع دول البريكس خاصة وان مصر هى الدولة الوحيدة التى تبنى محطة نووية فى القارة الأفريقية حاليا.

وأضاف الوكيل فى بيان له اليوم على هامش مشاركته فى حلقة نقاشية بعنوان "دور تجمع بريكس فى دعم أعمال الطاقة النووية - BRICS Nuclear Energy Business Association" والتى تمثل الجلسة الرئيسية بمؤتمر أتوم اكسبو بمدينة سوتشى الروسية، أنه تم خلال الجلسة مناقشة الدور والمقترحات التى قد تقوم بها دول البريكس من أجل تحقيق التعاون بينها فى مجال الطاقة النووية.

يذكر أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تشارك من خلال وفد رسمى عالى المستوى برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة فى مؤتمر أتوم إكسبو الدولى والذى يعقد فى مدينة سوتشى الروسية فى الفترة 25 – 26 مارس 2024، حيث يعقد المؤتمر سنويا ليعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى المجال النووى.