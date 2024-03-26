محكمة بموسكو تقضى باعتقال المتهم الثامن فى هجوم "كروكوس"

موسكو (أ ش أ)

قضت محكمة "باسمانى" بموسكو باعتقال رجل الأعمال أليشر كاسيموف، وهو المتهم الثامن فى قضية الهجوم الإرهابى على مجمع "كروكوس سيتى هول" التجارى.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن القاضية إيلينا تينسكايا، قولها: "إن المحكمة وافقت على طلب المحققين باتخاذ إجراء وقائي بحق أليشر كاسيموف يتمثل فى الاعتقال لمدة تستمر حتى 22 مايو المقبل".

من جانبها.. ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن لجنة التحقيق الروسية طلبت توقيف واحتجاز المتهم أليشر كاسيموف، للاشتباه بضلوعه في الجريمة.

وتهمة كاسيموف حتى الآن هي تأجير شقة للمنفذين، بينما تذكر تقارير صحفية أن هذه الشقة الواقعة في مقاطعة موسكو جرى تحويلها إلى قاعدة انطلاق لتنفيذ الهجوم الإرهابي على "كروكوس".

يُذكر أن محكمة باسماني قضت، أمس الاثنين، باعتقال المشاركين الأربعة بتهمة تنفيذ الهجوم الإرهابي بشكل مباشر، وهم: "داليرجون بارتوفيش ميرزويف، ومحمد صوبير فايزوف، ومورودالي سعيد كرامي رجب علي زاده، وفريدون شمس الدين.

وفي وقت لاحق، استلمت المحكمة 3 مذكرات أخرى تتعلق باعتقال كل من أمينتشون إسرويلوفيتش إسلاموف، وديلوفار إسرويلوفيتش إسلوموف، وإسرويل إبراهيموفيتش إسلوموف بتهمة التورط في الجريمة.

في السياق.. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موظفة لديها لقت مصرعها أثناء الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو.

وذكر بيان نعي للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، "تنعي إدارة الدعم اللغوي بالخارجية الروسية بأسف عميق الموظفة المتخصصة في المجال اللغوي تاتيانا ألكسيفنا ريبينا في الهجوم الإرهابى والوحشى فى مسرح (كروكوس سيتي هول) في 22 مارس الجاري".

وأشار البيان إلى أن "ريبينا من مواليد 18 مايو 2001 بالعاصمة موسكو، والتحقت بالعمل في الخارجية الروسية بعد تخرجها في الكلية".. مضيفا: "نحن نتضامن بشدة مع عائلتها وأقربائها، وستبقى ذكرى تاتيانا ألكسيفنا ريبينا المشرقة إلى الأبد في قلوبنا".