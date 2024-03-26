محكمة بريطانية تقضى بتأجيل تسليم جوليان أسانج لأمريكا بتهمة التجسس

كتبت رباب فتحى

قضت محكمة بريطانية، الثلاثاء، بتأجيل تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة بتهم التجسس، في انتصار جزئي لمؤسس ويكيليكس، وفقا لوكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقال قاضيان في المحكمة العليا، إنهما سيمنحان أسانج استئنافا جديدا ما لم تقدم السلطات الأمريكية مزيدا من الضمانات بشأن ما سيحدث له. ويعني الحكم أن الملحمة القانونية التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن ستستمر، وأوضحت الوكالة أن القضية تم تأجيلها إلى 20 مايو المقبل.

وقال القاضيان فيكتوريا شارب وجيريمي جونسون إنه إذا لم تقدم الولايات المتحدة أي ضمانات، فسوف يمنحان أسانج الإذن بالاستئناف بشأن تسليمه لأسباب تشمل انتهاك حرية التعبير، ولأنه قد يتلقى عقوبة الإعدام.

وقالوا: "إذا لم يتم تقديم الضمانات فسنمنح الإذن بالاستئناف دون جلسة استماع أخرى. إذا تم تقديم التأكيدات، فسنمنح الأطراف فرصة لتقديم المزيد من المذكرات قبل أن نتخذ قرارًا نهائيًا بشأن طلب الإذن بالاستئناف".

وخلال جلسة استماع استمرت يومين في المحكمة العليا في فبراير، قال محامي أسانج، إدوارد فيتزجيرالد، إن السلطات الأمريكية تسعى إلى معاقبته على "كشف ويكيليكس عن الإجرام من جانب الحكومة الأمريكية على نطاق غير مسبوق، بما في ذلك التعذيب والقتل."

ويقول أنصار أسانج إنه صحفي محمي بموجب التعديل الأول للدستور الذي كشف المخالفات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان والتي كانت في المصلحة العامة. لقد جادلوا بأن محاكمته لها دوافع سياسية وأنه لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة في الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة الأمريكية إن تصرفات أسانج تجاوزت الصحافة من خلال سرقة وثائق حكومية سرية ونشرها بشكل عشوائي مما يعرض حياة الأبرياء للخطر.

ورفض القضاة ستة من أسباب الاستئناف التسعة التي قدمها أسانج، لكنهم قالوا إنهم سيوافقون على الاستئناف في ثلاث قضايا: حرية التعبير، وادعاء أسانج بأنه يواجه مخاطر لأنه ليس مواطنًا أمريكيًا، وخطر احتمال حصوله على عقوبة الإعدام.