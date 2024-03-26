المنيا-حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، فى مكتبه جدة صادق إبراهيم سيد أحمد ابنة مدينة المنيا، مقدما لها التهنئة لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ضمن الأمهات المثاليات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2024، عن رحلة كفاحها مع أبنائها الاثنين بعد وفاة زوجها منذ 34 عاما حتى استطاعت إتمام تعليمهما رغم الصعوبات التى واجهتها خلال رحلتها.

وخلال اللقاء، كرم محافظ المنيا الأم المثالية لعام 2024 على مستوى المحافظة بتسليم شهادة تقدير ومبلغ مالى، متمنيا لها دوام مسيرة العطاء فى رحلتها كأم و جدة لأحفادها ، معربا عن تقديره لكل أم ضحت من أجل أبنائها ،جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى و أمانى تامر وكيل المديرية .



وأكد المحافظ أن الدولة المصرية اجتازت خطوات سريعة وفعالة في ملف تمكين المرأة، والذي حظي باهتمام ورعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها.



محافظ المنيا يكرم الأم المثالية على مستوى المحافظة



محافظ المنيا يكرم الأم المثالية