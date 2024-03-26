محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا رمضان" بنقابة المعلمين

الفيوم - رباب الجالى

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، معرض بيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة "أهلاً رمضان"، الذي تنظمه نقابة معلمي الفيوم، بمركز التدريب وإعداد القادة بمقر نادي المعلمين بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعيسى عثمان، نقيب معلمي الفيوم، ومحمد أبو الحارث، أمين عام النقابة، ومراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي التربية والتعليم ونقابة المعلمين بالفيوم.

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، واستمع لشرح من نقيب معلمي الفيوم، حول مكونات المعرض الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، والكرتونة الرمضانية لأعضاء نقابة المعلمين، من السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والصلصة، والشاي، التي تدعمها النقابة لأعضائها، وتباع ب150 جنيهاً بدلاً من تكلفتها الفعلية 250 جنيهاً للكرتونة.

وأكد المحافظ، أن إقامة مثل هذه المعارض يؤكد حرص نقابة المعلمين على تخفيف العبء عن كاهل أعضائها، لافتاً إلى دور هذه المعارض التي تحرص المحافظة على التوسع فيها، في توفير العديد من المتطلبات الغذائية للمواطنين بأسعار أقل عن السوق المحلي، موجهاً نقيب المعلمين بالتنسيق مع المستشار العسكري للمحافظة، لشراء كميات إضافية من كراتين المواد الغذائية، ودعم سعرها بالكامل، وطرحها للمعلمين بشكل مجاني.



وأكد "الأنصاري" أن المحافظة حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيراً أن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.

من جهته، أشار نقيب معلمى الفيوم، إلى أنه يجري التنسيق مع مديرية التموين، للحصول على كميات إضافية من السكر، لتزويد كرتونة رمضان للمعلمين بكيلو إضافى من السكر.