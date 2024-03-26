كحك العيد بأسعار مخفضة فى معارض أهلا رمضان بالجيزة.. اعرف الأماكن

كتبت - مرام محمد

تطرح معارض " أهلًا رمضان " المقامة في محافظة الجيزة الكعك والبسكويت بكميات كبيرة وأسعار مخفضة، وذلك ضمن عشرات السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية من السكر والزيت والأرز والبقوليات واللحوم والدواجن التي تطرحها بتخفيضات تصل لـ30%.

وتأتي معارض "أهلًا رمضان" في إطار خطة المحافظة لإقامة عددًا من المعارض والمنافذ السلعية تغطي كافة قطاعات المحافظة؛ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية عناوين معارض "أهلًا رمضان" في محافظة الجيزة، والتي تطرح مختلف أنواع الكعك والبسكويت بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

-شارع ترعة الزمر في حي العمرانية.

-شارع المطار في إمبابة.

-شارع عمرو بن العاص في مركز ومدينة البدرشين.

-تقاطع الشارع الفاصل بين الحى الحادي عشر والحى الثاني عشر محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر.

-مركز خدمات الحي الأول بساحة انتظار كلية الهندسة بمدينة الشيخ زايد.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت توسعًا فى إقامة العديد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.