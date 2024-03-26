فتح طريق بنها - المنصورة بعد توقف ساعتين بسبب حريق أتوبيس.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي طريق بنها المنصورة، بنطاق قرية جمجرة الجديدة، في اتجاه بنها، بعد انتهاء رجال الحماية المدنية من السيطرة علي حريق هائل نشب بأتوبيس علي الطريق، حيث تم رفع وتجنيب الأتوبيس وإعادة الحركة المرورية أمام المسافرين لمنع تعطل مصالحهم.

وقدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من موقع حريق أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بمنطقة جمجرة علي طريق بنها المنصورة بمحافظة القليوبية، في الاتجاه القادم من المنصورة، والذي أسفر عن تفحم الأتوبيس بالكامل، دون حدوث إصابات أو وفيات، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق، وقام رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من تسيير الحركة المرورية علي الطريق.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق هائل بات بيس ركاب تابع لهيئة النقل العام علي طريق بنها المنصورة بنطاق قرية جمجرة التابعة لمركز بنها.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وجرى الدفع ب4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وأعمال التبريد لمنع نشوب الحريق مرة أخرى، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع الحالات لكن لا يوجد إصابات.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من تسيير الحركة المرورية علي الطريق ومنع تعطل مصالح المسافرين علي الطريق.