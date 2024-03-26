عشان صحتك ووزنك.. بدائل صحية غذائية بعد الفطار

كتبت مروة محمود الياس

لا شك أن شهر رمضان الفضيل، فترة جيدة وفرصة عظيمة لضبط الوزن واستعادة النمط الغذائي المحدد والمنتظم الذي يقلل من حدة ارتفاع الوزن، فالعادات الخاطئة التي تتعلق بالإسراف في تناول تعامل الإفطار أو السحور أو ما بينهما أمر خاطئ يجب التخلي عنه.

للتمتع بهضم جيد وللتمتع بوزن مثالي أيضا والاهتمام بضبط وزنك أثناء الشهر الفضيل، لابد أن تهتم بالبدائل الصحية الغذائية وتغير ولو قليلا في بعض ممارستك اليومية التي تحدث فرقا كبيرا في وزنك في وقت قليل، ولعل من أهم هذه البدائل، ان تتخير الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر بدلا من الأطعمة الغنية بالدهون والمقليات، وأن تهتم بطهي الطعام بطريق السلق أو بالفرن مع او بالشوي دون قليها من او زيادة الدهون إليها وغيرها، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ويل اند جود المعني بالصحة العامة والغذاء.



اختر العناصر الغذائية المتنوعة عند تناولك لوجبتك ولا تركز على نوعية معينة مثل النشويات أو الأرز أو المكرونة أو تركز على البروتين فقط وغيرها، بل اجعل وجبتك خليط جيد ما بين النشويات والكربوهيدرات والبروتين والسلطات والخضراوات.

اختر الحبوب الكاملة بدلا من الحبوب العادية البيضاء، فالألياف التي تتواجد في الحبوب الكاملة يحتاجها جسمك بشدة مثل الارز البني ومكرونة القمح وغيرها هذه الخيارات تعزز من الهضم بدلا من المكرونة العادية وبدلا من الأرز الأبيض، فهذه الخيارات الصحية تعزز من الهضم والصحة العامة للجهاز الهضمي فضلا عن أنها تعمل على تعزيز صحة الإخراج وعمليته وانتظامها، وتقليل حدة الإصابة بالامساك، فضلا عن أن هذه الحبوب الصحية تساعد بشكل كبير على الشبع لفترة طويلة وبالتالي تعزز من ادارتك لوزنك دون حرمان.

الخضراوات أحد أهم الخيارات الصحية التي يجب أن توضع في كل وجباتك وبين الوجبة والأخرى ايضا، الخضراوات بكل أشكالها وأنواعها هي أساس مائدتك.

بدلا من ان تضع الحليب البودرة أو مبيض القهوة وغيرها من الخيارات يمكنك استخدام الحليب العادي قليل الدسم، فهذا الخيار البسيط والخطوة البسيطة تساعد على الحفاظ على وزنك بشكل كبير ، وذلك لأننا نتناول الكثير من المشروبات التي يجب أن نضيف إليها اللبن بعد الإفطار مثل الشاي أو القهوة وغيره.

اختر العسل أو السكر الدايت بدلا من السكر العادي فهذه الخطوة البسيطة يمكن أن تعزز من الحفاظ على وزنك وهضمك ايضا وتقلل حدة السعرات الحراريه والسكريات التي تدخل جسمك خاصه وأننا نشرب الكثير من المشروبات بعد الإفطار.