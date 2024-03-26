طوابير مصلين.. أهالى الأقصر يؤدون صلاة تراويح اليوم 16 من رمضان.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات صلاة التراويح فى مسجد الإحسان بوسط مدينة الأقصر، وتراص طوابير المواطنين لتأدية تراويح اليوم 16 من شهر رمضان المبارك.



وأدي صلاة التراويح العشرات من الأهالي والأطفال الذي اغلقوا المسجد بالكامل، وافترش عدد من المصلين شارع المسجد للاستمتاع بعذوبة صوت إمام المسجد.



وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله - تعالى - على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).



وفى نفس السياق تواصلت فى ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، المنفذ بالمحافظات، احتفالا بشهر رمضان، فى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث تضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال منها ورشة حكي عن "الملك العادل" سردتها عواطف مصطفى، وعرض مسرح عرائس "قصة يوسف عليه السلام" للفنان محمود النجار وسماح مصطفى، كما أعد دورى ثقافى للأطفال وأسئلة فى المعلومات العامة، ونفذت ورشة قص ولصق بالفوم الجليتر علي ورق الناصيبيان بمشاركة الأطفال من جميع الفئات العمرية.



ووسط تفاعل كبير تم تقديم فقرة مديح في حب رسول الله لفرقة نور الهدي للأطفال، كما قدمت فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد عبد الله "رقصة المجرونة، التنورة، البادية، البلح، فاصل عزف للفنان محمد سلام، والفنان حسن ناجى غناء موال شعبى"، بالإضافة إلى عرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق وقدمت أغانى الفلكلور "مصر يا أمى، مرحب بيكم، علقوا الزينة" غناء الفنان عمار حساني، تأليف وليد محمد العمدة، وعرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة الفنان أشرف شبيب وقدمت عددا من الأغاني منها "إلى رحاب يثرب، القلب يعشق، رمضان جانا، في حب الرسول".