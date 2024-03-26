طلاء وتجميل واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى نطاق الجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورًا ترصد أعمال طلاء وتجميل واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري.

وأكدت المحافظة في منشورها أن الأعمال تسير على قدم وساق لتعكس المظهر الحضاري اللائق للمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وأشارت المحافظة إلى أن العمل في مشروع تحسين الهوية البصرية بالطريق الدائري ينتظم بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية، وذلك بدءً من نزلة شارع البحر الأعظم حتى بداية الطريق السياحي في الاتجاهين بطول تقريبي 14 كيلو مترًا للاتجاهين.

وأكدت المحافظة متابعة الجهات المعنية والمختصة لنسب تنفيذ المشروع بشكل دوري من خلال الجولات الميدانية على الطبيعة وبمواقع تنفيذ الأعمال لتذليل كافة العقبات والتحديات والتعامل معها بصورة سريعة وفورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



تجميل واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى



طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى



طلاء وتجميل واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى



طلاء وتجميل واجهات العقارات



