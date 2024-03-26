طقس متقلب.. درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الأحد المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرى من اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 إلى الأحد 31 مارس 2024.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل، كما يلى:



- الثلاثاء 26 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

- الأربعاء 27 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة

- الخميس 28 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة



- الجمعة 29 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة



السبت 30 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة

الأحد 28 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة