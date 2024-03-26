طقس المنوفية الآن.. شمس ساطعة وسماء صافية وسيولة مرورية على الطرق

المنوفية محمد فتحى

شهدت محافظة المنوفية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، طقس مستقر على معظم مدن وقرى المحافظة، حيث تظهر الشمس ساطعة والسماء صافية، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.