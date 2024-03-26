اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2024 11:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الاسماعيلية فى تقلبات الجو.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة "فيديو وصور"

الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:14 ص
طقس الاسماعيلية فى تقلبات الجو.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة "فيديو وصور" طقس الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، مع وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالنهار، مع وجود شبورة مائية في الساعات الأولى من صباح اليوم على طريق "الإسماعيلية -القاهرة"، وأصبحت الشمس ساطعة، وتسجل درجات الحرارة في المحافظة اليوم، الصغرى 17 درجة والعظمى 27 درجة مئوية، وتشهد فترة النهار طقس مائل للحرارة، كما يوجد نشاط الرياح على المحافظة.

ارتفاع في درجات الحرارة
 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

حالة الطقس اليوم
 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 62 درجة والصغرى 17، والإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 27، وبورسعيد الصغرى 16 والعظمى 26 والسويس الصغرى 16 والعظمى 26، والعريش الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

استعدادات الإسماعيلية لفصل الشتاء
 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية قد كلف مديري القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتى يشترك فى تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، ومراجعتها للتأكد من فاعليتها، موجهًا باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أيَّة مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات لسرعة التعامل مع أي بلاغ.

كما وجَّه بشارة بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والتي تنشر كافة التوقعات الجوية حرصًا على سلامة المواطنين وكذلك بوسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل يومي لاتخاذ ما يلزم من استعدادات.







امطار

سقوط امطار

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات

حاله الطقس في الاسماعيليه

طقس اليوم

درجه الحراره اليوم

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الاسماعيليه

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في الاسماعيليه

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة