طقس الاسماعيلية فى تقلبات الجو.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة "فيديو وصور"

الإسماعيلية - السيد فلاح

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، مع وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالنهار، مع وجود شبورة مائية في الساعات الأولى من صباح اليوم على طريق "الإسماعيلية -القاهرة"، وأصبحت الشمس ساطعة، وتسجل درجات الحرارة في المحافظة اليوم، الصغرى 17 درجة والعظمى 27 درجة مئوية، وتشهد فترة النهار طقس مائل للحرارة، كما يوجد نشاط الرياح على المحافظة.

ارتفاع في درجات الحرارة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

حالة الطقس اليوم



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 62 درجة والصغرى 17، والإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 27، وبورسعيد الصغرى 16 والعظمى 26 والسويس الصغرى 16 والعظمى 26، والعريش الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

استعدادات الإسماعيلية لفصل الشتاء



وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية قد كلف مديري القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتى يشترك فى تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، ومراجعتها للتأكد من فاعليتها، موجهًا باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أيَّة مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات لسرعة التعامل مع أي بلاغ.

كما وجَّه بشارة بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والتي تنشر كافة التوقعات الجوية حرصًا على سلامة المواطنين وكذلك بوسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل يومي لاتخاذ ما يلزم من استعدادات.