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ضبط 35 قطعة سلاح خلال حملات أمنية على مراكز محافظة أسيوط

الثلاثاء، 26 مارس 2024 11:54 م
ضبط 35 قطعة سلاح خلال حملات أمنية على مراكز محافظة أسيوط أسلحة - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط، خلال حملات أمنية متنوعة على مراكز المحافظة من ضبط 35 قطعة سلاح متنوعة ما بين أسلحة آلية وذخيرة وأسلحة متنوعة.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد بتمكن الحملات الأمنية على مراكز المحافظة من ضبط 35 قطعة سلاح متنوعة ما بين أسلحة آلية وذخيرة وأسلحة متنوعة خلال حملات أمنية شنتها ضباط المباحث علي بعض القري، وتمكنت من ضبط أسلحة متنوعة بحوزة عدد من المتهمين حيث تم ضبط 15 بندقية آلية، و11 فرد خرطوش و9 فرد محلي الصنع وتم ضبط المتهمين وتحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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