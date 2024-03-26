اليوم السابع
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ضبط 3 تجار سلاح غسلوا 43 مليون جنيه فى تجارة السيارات

الثلاثاء، 26 مارس 2024 05:30 م
ضبط 3 تجار سلاح غسلوا 43 مليون جنيه فى تجارة السيارات أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات) .

قدرت أفعال الغسل بـ (43 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







غسل اموال

الداخلية

حوادث

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