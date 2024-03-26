ضبط عنصر إجرامى بحوزته شابو بقيمة 1.5 مليون جنيه فى البلينا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج من ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية بدائرة مركز البلينا تخصص في الإتجار بمخدر الشابو وترويجه على العملاء متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى حيث قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة 1.5 مليون جنيه.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم إستهداف المتحرى عنه وتم ضبطه متلبس بالحرز والحيازة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمعروف عنه جلب المواد المخدرة المتنوعة بدائرة مركز البلينا بجلب كمية من المخدر والأسلحة تمهيدا لترويجها.

حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شرطة البلينا عن قيام العنصر الخطر بجلب كمية من مخدر الشابو تمهيدا لبيعها.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي من أستهداف المتحرى عنه وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الآيس بندقية خرطوش وعدد من الطلقات و دراجة نارية و سلاح أبيضو ميزان حساس هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 1,5 مليون جنيه تقريباً.

تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الاستهداف وتم التحفظ على الأسلحة والذخائر المضبوطة وتم التحفظ على المواد المخدرة المعثور عليها بحوزة العنصر الإجرامى المستهداف وتم تمشيط المنطقة المحيطة بالإستهداف وتم تحرير محضر بالواقعة وتم لعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق التحقيق.