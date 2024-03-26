اليوم السابع
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ضبط شحنة شابو فى سوهاج بقيمة 1.5 مليون جنيه

الثلاثاء، 26 مارس 2024 12:46 م
ضبط شحنة شابو فى سوهاج بقيمة 1.5 مليون جنيه حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" بحوزة عنصر إجرامى بسوهاج حيث  تقدر قيمته المالية بحوالى 1.5مليون جنيه، وذلك  إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة، لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالإتجار فى مخدر الآيس "شابو" وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الآيس- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - دراجة نارية - سلاح أبيض- ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً)ً.







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