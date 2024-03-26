شيخ مشايخ الطرق الصوفية: أشكر المتحدة وبرنامج مملكة الدراويش.. انتصر لهوية المصريين

كتب محمد صبحى

تقدم الدكتور عبد الهادى القصبى ، شيخ مشايخ الطرق الصوفية بالشكر للشركة "المتحدة" على برنامج "مملكة الدراويش" الذى ينتصر لهوية المصريين الوسطية الصوفية، ويكشف الحقائق، وينتصر للوعي، موضحا أن "التصوف" يحقق مقاصد الرسالة المحمدية، وتطبيق للكتاب والسنة، وما يخالف هذا، ليس تصوف.

وأضاف الدكتور عبد الهادي القصبي: أصل "التصوف" هو حضرة النبي، والصوفية يرفضون البدع و لدينا فى مصر 78 طريقة صوفية، وكلها أصلها رسول الله، والإحصائيات تؤكد وجود كم هائل من المصريين على المنهج الصوفي ٥* د.عبد الهادي القصبي: الشعب المصري "صوفي" بطبيعته وفطرته، ووجود "آل البيت" فى مصر، له أثر على سلوكياته ، مؤكدا أن المصريون تأثروا بأقطاب الصوفية، وعلى رأسهم سيدنا الشاذلى، وسيدنا البدوى، وسيدنا ابن عطاء الله السكندرى، وغيرهم، لأنهم كانوا على علم وحق .

وتابع عبد الهادى القصبى: "التصوف" يعكس طبيعة الإسلام الحقيقية، بعيدًا عن التطرف والتشدد ، وأن الجماعات المتطرفة حاولوا فرض التشدد على المصريين وتصوفهم، ولذلك رفضهم الشعب المصري ⁠ ، مؤكدا أن الصوفية تعلموا حب الوطن من نبينا محمد، الذي قال عن مكة إنها أحب البلاد له، والعمل الوطنى أساس فى التصوف، ولابد منه حفاظًا على الدولة .

وأشار عبد الهادي القصبي إلى رفض المصريون محاولة طمس هويتهم "الإسلامية الصوفية المصرية"، ولذلك ينزعج منهم المتطرفون ، وأن "المصريون" أصبح لديهم مناعة من الفتنة، والتشدد والتقسيم، والخداع، ولذلك يصمدون الآن، ويواجهون الأحداث بصلابة ووعي، بالإضافة إلى تجديد "الخطاب الدينى" هو العودة للكتاب والسنة، وتنقيته من مخططات المتطرفين ومغالطاتهم، واستخدام الدين في قضاياهم، والتشدد، والعنف ، وأن "الدرويش" هو "الصوفي" الذى يتمسك بالكتاب والسنة، ولكن حدث تشويه متعمد للمفاهيم