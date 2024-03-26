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شبه ظلى.. أول خسوف للقمر فى 2024 (صور)

الثلاثاء، 26 مارس 2024 12:21 ص
شبه ظلى.. أول خسوف للقمر فى 2024 (صور) أول خسوف للقمر فى 2024
كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز

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يشاهد هواة الفلك والظواهر الفلكية مساء الاثنين، أول خسوف قمرى فى عام 2024 ، وهو من النوع "شبه ظلى" ، ولن يرى فى مصر والمنطقة العربية، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجرى الحالى 1445.\

وهذا الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها جزء كبير من قارة أوروبا، شمال/ شرق قارة آسيا، جزء كبير من استراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية، جزء كبير من قارة أفريقيا، المحيط الأطلسي المحيط الهادي، والقارتين القطبية الشمالية والجنوبية.

وعن تفاصيل هذا الخسوف، قال الدكتور ياسر عبد الهادى أستاذ أبحاث الشمس ورئيس قسم معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ، إن الكرة الأرضية تشهد يوم غدا الاثنين، في الساعة السادسة و53 دقيقة و11 ثانية صباحا أول خسوف للقمر في عام 2024 وهو من النوع "شبه ظلي"، لكنه لن يُرَ في مصر والمنطقة العربية.

وأشار الدكتور ياسر عبد الهادى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا الخسوف يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445، موضحا أنه في هذا الخسوف سيغطي شبه ظل الأرض 6ر95% تقريبا من قرص القمر، وستكون ذروته في الساعة التاسعة و13 دقيقة و59 ثانية صباحا، وينتهي في الساعة 11 و32 دقيقة و18 ثانية صباحا، حيث تستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و39 دقيقة تقريبا.

خسوف القمر
خسوف القمر

 

جانب من خسوف القمر
جانب من خسوف القمر

 







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