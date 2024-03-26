سلطات ماريلاند الأمريكية تعلن أول وفاة في حادثة انهيار جسر بالتيمور

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أعلنت السلطات ولاية ميريلاند الأمريكية أول وفاة في حادثة اصطدام سفينة شحن كبيرة بجسر "فرانسيس سكوت كي" بمدينة بالتيمور الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة.



وأفادت سلطات ولاية ميريلاند ـ حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء ـ بأن هذا يأتي في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث عن 6 أشخاص يعتقد أنهم سقطوا مع سيارتهم لحظة انهيار الجسر.



ويأتي هذا في الوقت الذي أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعًا مع كبار مستشاريه بشأن انهيار جسر بالتيمور وأمر بتوفير جميع الموارد الفيدرالية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.



وبني جسر "فرانسيس سكوت كي"، الذي يبلغ طوله 6ر2 كيلومتر، عام 1977 وهو ثالث أطول امتداد لدعامة واحدة في العالم، كما أنه محور أساسي بين الشمال والجنوب للمواصلات والاقتصاد في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.