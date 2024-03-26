سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 يسجل 25200 جنيه

كتب إسلام سعيد

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، الجنيه الذهب 25200 جنيه، مسجلا ارتفاعا طفيفا عن التعاملات الصباحية، مدفوعا بارتفاع الطلب، في حين شهدت أسعار المشغولات ارتفاع بقيمة 80 جنيها في العيار الرئيسي عيار 21.

وننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 منتصف تعاملات اليوم بعد ارتفاع 80 جنيها، حيث سجل الذهب 3150 جنيها للجرام من عيار 21 وهو عيار المشغولات والعملات الذهب في مصر وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3600 جنيه.



عيار 21 يسجل 3150 جنيها.



عيار 18 يسجل 2700 جنيه.



عيار 14 يسجل 2100 جنيه.



الجنيه الذهب 25200 جنيه.

ارتفاع الذهب العالمي

ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تحركات عرضية لم تستمر لفترة طويلة، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة تقترب من 1% ليسجل اعلى مستوى عند 2195 دولار للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2171 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2190 دولار للأونصة.



يوم أمس ارتفع الذهب أيضاً بنسبة 0.3% ليدخل في تحركات عرضية استمرت خلال بدايات جلسات اليوم حول المستوى 2170 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون قبل أن يعود إلى الارتفاع ويخترق منطقة تذبذب التداولات ليعود إلى التداول فوق المستوى 2190 دولار للأونصة.



سوق الذهب يظهر تماسك ويلتقط أنفاسه بعد التحركات القوية خلال الفترة الماضية والتي دفعتها لتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2222 دولار للأونصة. ولكن حالياً السوق يفتقر إلى المحفزات الجديدة التي تدعم تحرك الذهب في اتجاه واضح.



من المحتمل أن تتوقف الخطوة التالية على صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع. والدليل على مزيد من تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يخفف المخاوف من تسارع الأسعار أو على الأقل إعادة تثبيتها عند مستوى أعلى، وهو الأمر الذي سيكون ايجابي للغاية بالنسبة للذهب.

من المتوقع أن يسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاع بنسبة 0.4% في فبراير الماضي من القراءة السابقة 0.3% وأن يتراجع المؤشر الجوهري الذي يستثني عوامل التذبذب إلى 0.3% من القراءة السابقة 0.4%.