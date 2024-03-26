روسيا: تمديد اعتقال الصحفى الأمريكى جيرشكوفيتش بتهمة التجسس

موسكو (أ ش أ)

مددت محكمة مدينة موسكو، اليوم الثلاثاء، اعتقال الصحفى الأمريكى إيفان جيرشكوفيتش، بتهمة التجسس.

وذكر المكتب الصحفي للمحكمة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك، أن "القضاة مددوا اعتقال الصحفي الأمريكي، الذي كان يعمل مراسلا لصحيفة (وول ستريت جورنال) بالعاصمة الروسية موسكو والمتهم بالتجسس".

وأشار المكتب إلى أن "المحكمة وافقت على طلب المحقق بتمديد الإجراء الوقائى المتخذ بحق جيرشكوفيتش في صيغة اعتقال"، موضحا أنه "جرى تحديد فترة الاعتقال الجديدة حتى 30 يونيو القادم".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في 30 مارس 2023 أن جيرشكوفيتش، اعتقل في مدينة "يكاترينبورج" الروسية، للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية.

وأضاف الأمن الروسي أن "الصحفي الأمريكي كان يجمع معلومات سرية حول أنشطة إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي".