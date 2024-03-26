رئيس جامعة الفيوم يكرم سميرة عبد العزيز والكاتب الصحفى كريم هاشم

على الكشوطى

‎استقبل ا.د ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم الفنانة سميرة عبد العزيز، والزميل الصحفى كريم هاشم ، للحديث عن دور الأم في الدراما المصرية، بحضور ا.د عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على هامش الندوة التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول صورة الأم في الدراما المصرية وتكريم الأم المثالية بحضور عدد من عمداء الكليات والعاملين والطلاب بالمكتبة المركزية.

‎أكد ا.د عاصم العيسوي علي أهمية الفن ودورة فى الارتقاء بالنفس الإنسانية ومناقشة قضايا المجتمع، وأشار إلى أن جامعة الفيوم تحرص دائما علي الاحتفاء بالقيم الفنية الكبيرة التي كان لها دور كبير فى تاريخ الفن المصرى وعلى رأسها الفنانه سميرة عبد العزيز.

‎وأشاد سيادته بدور الأم المصرية في بناء الأسرة واستقرارها ومساهمتها في النهوض بالمجتمع من خلال تربية الأبناء وإكسابهم القيم الإنسانية النبيلة بالإضافة لشغلها العديد من الوظائف المختلفة.

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وفى حوار إداره الناقد الفنى كريم هاشم تحدثت الفنانه سميرة عبد العزيز عن مسيرتها الفنية والتي انطلقت من قصر ثقافة التحرير بالإسكندرية ومسرح الجامعة الذى أكدت سيادتها على دوره فى تخريج العديد من الفنانين والمبدعين، وشددت سيادتها على أهمية الثقافة بالنسبة للفنان حيث تسهم فى الارتقاء بالمستوى الفكرى والفنى ومناقشة القضايا بطريقة منضبطة.



‎وأشارت إلى أهمية ربط الفن بالقضايا المجتمعية وأن يعكس مشكلات المجتمع وقضاياه ، وأن يكون الفن ذو قيمة وحول دور الأم المصرية أوضحت أن الأم المصرية لها دور كبير داخل الأسرة وخارجها ووجهت الفتيات بضرورة التحلي بالقيم والمبادئ السليمة والابتعاد عن الأفكار الهدامة التي تضرب المجتمع في الوقت الراهن، وعبرت الفنانه عن سعادتها بتكريمها داخل الجامعة.



‎وقدمت السيدة عظيمة خيرالله الشكر لإدارة الجامعة علي تكريمها وتقديم الدعم لها لاستكمال مسيرتها في تعليم ابنائها ، كما عبرت ابنتيها فرحه سيد عبد المنعم وفاطمة سيد عبد المنعم الطالبتين بكلية الألسن عن شكرهما لرئيس الجامعة علي تكريم والدتهما وقدمن الشكر للوالدة علي ما تبذله من جهود كبيرة في مسيرتهما التعليميه رغم المعاناه التي تعتمد علي القراءة بطريقة برايل للمكفوفين، وفي نهاية الندوة كرم ا .د ياسر مجدى حتاته الفنانة سميرة والناقد كريم هاشم والسيدة عظيمة خيرالله واهدائهم درع الجامعة.