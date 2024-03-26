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خروج مستشفى الأمل عن الخدمة بعد إغلاقه من قبل الاحتلال بالسواتر الترابية

الثلاثاء، 26 مارس 2024 12:18 ص
خروج مستشفى الأمل عن الخدمة بعد إغلاقه من قبل الاحتلال بالسواتر الترابية قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الإثنين، بخروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب القطاع، عن الخدمة، بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.

وقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الاثنين، حصار مستشفى الأمل فى مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق نار كثيف.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، فى بيان صحفى، أن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر فى هذه اللحظات مستشفى الأمل، وتغلق جميع مداخله.

وأشارت الجمعية إلى أن قوات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا.







مستشفى الأمل

الاحتلال

غزة

خان يونس

اسرائيل

الحرب على غزة




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