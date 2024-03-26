خدمات رمضانية.. كيفية استخراج "فيش مميكن" من المول

كتب محمود عبد الراضي

يستطيع المواطن الآن استخراج الفيش الجنائي بسهولة ويسر من المولات، حيث تتوسع وزارة الداخلية في الخدمات الجماهيرية وتطورها بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويمكن للمواطن التوجه للمول لاستخراج الفيش عن طريق تقديم بطاقة الرقم القومي السارية ، ثم البدء في استخراج الفيش المميكن بعد الحصول على البصمات الالكترونية وتسديد قيمة الخدمة واستلام الفيش.

وقررت وزارة الداخلية، بدء تشغيل خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة "مميزة" (استلام فورى) بمركز تجاري شهير في مدينة نصر، والمركز الرئيسى بالعباسية، لإصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة بخدمتى "العادى - والمميز") كخدمة اختيارية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطوير كافة الخدمات المقدمة للجماهير للتيسير عليهم.



جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، والاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

وتنشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.