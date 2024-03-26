جنايات المنصورة تقضى ببراءة 3 متهمين إحالة ضابطين للنيابة لتزوير محضر ضبط

الدقهلية - محمدالحبشي

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية "الدائرة الثامنة"، اليوم ببراءة 3 متهمين بينهم “هارب”، من تهمة الإتجار بالمواد المخدرة بمركزالسنبلاوين، وإحالة ضابطين من قوة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، "معاونى مباحث المركز" والقائمين على ضبط المتهمين، إلى النيابة العامة بتهمة التزوير فى محضر الضبط وثبوت ضبطهم من مكان آخر مخالف بما ورد الضبط، وقررت المحكمة براءة المتهمين مما أسند إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادى وطارق عبد اللطيف فى القضية رقم 24311 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2752 اسنة 2023 كلى جنوب المنصورة.

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاى، المحامى العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "عاطف.ح.ف"، محبوس، و"محمود.ع.ا.ع"، محبوس، و"الشحات.ع.ا"، هارب، إلى محكمة الجنايات المختصة لأنهم فى 23/10/2023 بدائرة مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، ألفوا عصابة غرضها الإتجار فى الجواهر المخدرة وحازوا وأحرزوا جوهرين مخدرين "هيروين، ونبات الحشيش"، وكان ذلك بقصد الإتجار، وحاز وأحرز المتهم الأول والثانى والثالث سلاحا ناريا "فرد خرطوش، وطلقة مما تستعمل على السلاح.

وشهد الضابط "أحمد.م.ع"، 28 عاما، معاون مباحث مركز السنبلاوين فى أقواله بالنيابة العامة أن تحرياته السرية دلته على تأليف المتهمين تشكيلا عصابيا بغية الإتجار فى المواد المخدرة وانه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثانى ولاذ الثالث بالفرار متخليا عن كيس بالتقاطه وفضه عثر بداخله على 41 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وبتقتيش المتهمين الاول والثانى عثر مع الأول على 95 لفافة لذات الهيروين المخدر وفرد خرطوش مذخر بطلقة و15 كيس لنبات الحشيش المخدر وهاتف محمول.

وأضاف معاون المباحث بأقواله فى النيابة العامة بعثورة مع المتهم الثانى على 107 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومع كل على مبلغ مالى وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما أحرزهما والمتهم الثالث المخدر المضبوط بقصد الاتجار وأنهم ألفوا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة والمبلغ الالى من حصيلته.

وأقر الشاهد الثانى "إبراهيم.ر"،28 عاما، نقيب شرطة معاون مباحث فى شهادته امام النيابة بمضمون ما شهد به سابقه.

وقدم محامى المتهمين مقاطع فيديو مصورة للحظة ضبط المتهمين والتى أوضحت للمحكمة اختلاف مكان ضبط المتهمين عما شهد به معاونى المباحث، باستدعاء الضباط وسؤالهم اقروا بمكان مغاير لمكان الضبط الأمر الذى انتهى بإصدار المحكمة حكما ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم وإحالة الضابطان للنيابة العامة بتهمة التزوير.