جمعية المهندسين تطلق موقعها الإلكترونى لتبادل المعلومات بين أعضائها

كتبت آية دعبس

أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، رئيس جمعية المهندسين المصرية، اطلاق عمل الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية والذي يعد بمثابة " الحلم " التي سعى مجلس إدارة الجمعية لتحقيقه منذ فترة باعتباره احدى الأهداف العشر لبرنامج عمل الجمعية.

وشدد " رئيس الجمعية " على أنه كان لابد من وجود وسيلة تسهل من عملية التواصل وتبادل المعلومات بين المهندسين ، خاصة في الوقت الذي بات يتواصل فيه العالم مع بعضه البعض من خلال الفضاء الإلكتروني وانصرافه عن الوسائل التقليدية ، لافتا إلى أن المجلس اختار الطريق الصعب ومضى قدما في إنشاء موقع إلكتروني متقدم خاص بالجمعية لتحقيق رؤيتها وأهدافها .

وأوضح " كمال" ان الجمعية تهدف خلال المرحلة المقبلة لتطوير المناهج الدراسية ، والمواصفات ، وتأهيل المقاولين ، وتأهيل المهندسين ، وإيجاد آلية للتدريب الصيفي والدراسة بالخارج ، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للمهندسين ، منوها إلى أن كل الأهداف السابق لا يمكن أن تتحقق سوى من خلال وسيلة تواصل عصرية .

وأردف " رئيس الجمعية" إن جمعية المهندسين المصرية صاحبة تاريخ طويل يمتد لأكثر من مائة عام، ولديها إرث علمي كبير، حيث أشرفت على العديد من المشروعات القومية، واقامت الكثير من الندوات العلمية والدورات التدريبية، مؤكدا أن هذا الأرشيف الضخم كان لابد من تبويبه لكي يطلع عليه أبناء المهنة من خارج الجمعية.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذى نظمته جمعية المهندسين المصرية، وسط اجواء مبهجة، وذلك لتعزيز أواصر الألفة وبث روح المحبة بين منسوبي الأسرة الهندسية، واحتفاءً بشهر رمضان الكريم، وحفاظا منها على التقليد السنوي الذي اعتادت عليه.

وكان على رأس الحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق والمساعد السابق لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس أسامة كمال رئيس الجمعية، والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية، والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، بالإضافة إلى نخبة من القيادات النقابية الهندسية ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والعاملين بها.