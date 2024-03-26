جارديان: إسرائيل معزولة عالميا بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة للمرة الأولى منذ بدء الحرب فى غزة دفع إسرائيل إلى عزلة شبه كاملة على المسرح العالمي وذلك بعد أن أسقطت الولايات المتحدة تهديدها باستخدام حق النقض، وامتنعت بدلا من ذلك عن التصويت.

وتمثل نتيجة التصويت أقوى صدام علنى بين الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ بدء الحرب.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، وصوت جميع أعضاء المجلس الـ14 الآخرين لصالح قرار وقف إطلاق النار الذي قدمه مجلس الأمن، والذي قدمه أعضاء المجلس العشرة المنتخبون الذين أعربوا عن إحباطهم إزاء الجمود الذي دام أكثر من خمسة أشهر بين القوى الكبرى. واندلع التصفيق في القاعة بعد التصويت.

وطالب النص بـ"وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار". كما طالب بالإفراج عن الرهائن لكنه لم يجعل الهدنة مشروطة بإطلاق سراحهم، كما طالبت واشنطن في السابق.

وزعم نتنياهو أن الولايات المتحدة "تخلت عن سياستها في الأمم المتحدة" مع امتناعها عن التصويت يوم الاثنين، مما أعطى الأمل لحماس بالتوصل إلى هدنة دون تسليم الرهائن، وبالتالي "الإضرار بكل من المجهود الحربي والجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن".

وألغى مكتب نتنياهو زيارة لاثنين من وزرائه إلى واشنطن، بهدف مناقشة الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، والذي تعارضه الولايات المتحدة. وقال البيت الأبيض إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" إزاء القرار. ومع ذلك، فإن الزيارة التي تم الترتيب لها مسبقًا لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، مضت قدمًا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد خلال لقائه مع جالانت أن هناك بدائل للغزو البري لرفح من شأنها أن تضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل وتحمي المدنيين الفلسطينيين.