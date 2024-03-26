تكثيف الجهود لتوزيع كراتين المود الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

كثفت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وجمعية الاورمان الجهود فى توزيع الكراتين على الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى محافظة الشرقية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجاء ذلك بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان وتشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، انه تم توزيع عدد 774كرتونة مواد غذائية على الاهالى بقرى القطاوية وعزبة ابراهيم موسي وصفط الحنا ومنشأة النور وكفرالزازى وكفر حافظ وعمريط والجمايلة ونزلة الزازى بمركز أبوحماد .

مشيدأ بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء .

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر .

واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

