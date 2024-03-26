تفعيل نادى جامعة المنصورة الرياضى كأول نادى رياضى بالجامعات المصرية.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

وافق مجلس جامعة المنصورة بجلسته رقم 609، بتاريخ 25 مارس 2024م برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، على بدء تفعيل نادى جامعة المنصورة الرياضى، طبقا لقانون الهيئات الرياضية رقم 71 لسنة 2017.

تأتى هذه الموافقة لاتخاذ الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ المبانى الإنشائية للنادى، ودخوله الخدمة، ليقدم خدمات الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية والثقافية لأعضائه من منتسبي جامعة المنصورة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن تفعيل النادى يأتى فى إطار الرؤية التطويرية لجامعة المنصورة والتي تقوم على الاستفادة القصوى من إمكانياتها وحرص الجامعة على تقديم كافة الخدمات لمنسوبى الجامعة وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والتميز فى مجال الرياضة.

وأوضح أن النادى أشهر للمرة الأولى عام 1976 وتوالت جهود إدارات الجامعة المتعاقبة من أجل تفعيل النادى والأنشطة الرياضية المختلفة وتم إشهاره من وزارة الشباب والرياضة برقم 565 لسنة 2019 ليكون بذلك أول نادى رياضى بالجامعات المصرية كأحد الروافد الرياضية وأحد نقاط مساهمة جامعة المنصورة فى المنظومة الرياضية وتؤهله للمنافسات فى كافة الألعاب الرياضية على كافة مستويات البطولات المحلية والدولية بجميع الاتحادات وبما يؤهل لإعداد أجيال رياضية متميزة فى مختلف الألعاب الرياضية

وأشار أن جامعة المنصورة تتميز بوجود القرية الأولمبية تضم منشآت رياضية عالية المستوى وتشمل ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات لتمكين منسوبى الجامعة من ممارسة الرياضة.



جانب من اجتماع جامعة المنصورة