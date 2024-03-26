تفاصيل إنطلاق امتحانات الميدترم بكليات جامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن امتحانات الميدتيرم تتضمن الجزئيات التي تم دراستها منذ بداية الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023-2024، حتى موعد عقد امتحانات الميدتيرم، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على ضوابط حسن سير العملية الامتحانية، لافتاً إلى أن الموبايل، التابلت، سماعة الأذن بمختلف أنواعها وأشكالها، ساعة اليد الذكية أجهزة ممنوع اصطحابها في امتحانات«الميدتيرم».

وتابع "مندور" أنه تم الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، مؤكداً أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات خلال شهر رمضان 2024، مع تعديل مواعيد الحضور والانصراف والمحاضرات، حيث جرى التأكيد على ضرورة انتهاء كافة المحاضرات قبل موعد الإفطار بوقت كاف بمدة لاتقل عن ساعتين، وذلك حتى يتمكن الطلاب من الذهاب لمحل إقامتهم.

وفي ذاك السياق - واصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التفقدية داخل مقار اللجان الامتحانية بالكليات، متوجهاً إلى كلية الحاسبات والمعلومات، استقبلته الدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويؤدي طلاب جميع المستويات للبرنامج العام والبرامج الخاصة الامتحانات يومياً، على أربع فترات ابتداءًا من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، بإجمالي عدد طلاب 1940 بمرحلة البكالوريوس، وقد تفقد الدكتور محمد عبد النعيم لجان امتحان المستوى الثالث وعددهم 242 طالب وطالبة بعلوم الحاسب، و202 طالب وطالبة بنظم المعلومات،و56 طالب وطالبة بالمستوى الثالث هندسة البرمجيات، و11 طالب وطالبة بالحوسبة والمعلوماتية الحيوية.

وفى كلية الزراعة استكملت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث بدأت الفترة الصباحية بمقرر نبات زراعي للفرقة الأولى زراعة عام، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين 539 طالب، تلاها امتحان مقرر أساسيات الحشرات العامة لطلاب الفرقة الثانية حيث بلغ عدد الطلاب 420 طالب، بحضور الدكتور محمد يس عميد الكلية، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأساتذة المقررات والهيئة المعاونة.

أما بكلية الطب البيطري- فقد تم عقد امتحانات "الميدترم" إلكترونيا تحت إشراف الدكتورة داليا منصور عميد الكلية والدكتورة أمينة الدسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس وقسم شئون الطلاب.

وجاء تقرير اداء امتحانات ( البرنامج العام ) المستوى الأول بمادتي علم الخلية عام، وعلم الأنسجة خاص.

وبالمستوى الثاني أدى الطلاب الامتحانات بمادة الإنتاج الحيواني، فيما أدى طلاب المستوى الثالث الامتحانات بمادة أمراض الحيوانات والطيور البرية

أما طلاب الفرقة الفرقة الرابعة فأدوا الامتحان

بمادة الباثولوجي.

وعن امتحانات برنامج ( تميز المستحضرات و الأدوية البيطرية)- فأدى طلاب المستوى الأول الامتحانات بمادتي أساسي الفسيولوجي، والفسيولوجي التطبيقي.

وبالمستوى الثاني- أدى الطلاب الامتحان بمادة كيمياء الأنسجة المناعية.

وبالمستوى الثالث- أدى الطلاب الامتحان بمادة الجودة والرقابة على الأدوية البيطرية، فيما أدى طلاب الفرقة الرابعة الامتحان بمادة علاجات حيوانات المزرعة بقاعات الاختبارات الإلكترونية بالكلية.

