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تعرف على نتائج أعمال 11 شركة تابعة للقابضة للتشييد ربحت 960 مليون جنيه

الثلاثاء، 26 مارس 2024 02:00 ص
تعرف على نتائج أعمال 11 شركة تابعة للقابضة للتشييد ربحت 960 مليون جنيه د. هانى سليمان رئيس القابضة للتشيد والتعمير
كتب ـ عبد الحليم سالم

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كشفت البيانات المالية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، برئاسة الدكتور مهندس هانى عثمان سليمان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ، عن نتائج 11 شركة تابعة للشركة القابضة ما بين شركات مقاولات وإسكان، حيث حقت 11 شركة تابعة إيرادات مجمعة خلال العام المالى 2022-2023 نحو 15.5 مليار جنيه، وربحت نحو 960 مليار جنيه، بنسبة نمو 6%، مقارنة بالعام المالى 2021-2022.. تعرف على التفاصيل .

1 -  النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، حققت 956 مليون جنيه إيرادات، وخسرت 367 مليون جنيه .
2 – المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، حققت 3.7 مليار جنيه إيرادات، وربحت 100 مليون جنيه .
3 – مصر لأعمال الأسمنت المسلح، حققت مليار جنيه إيرادات، وربحت 52 مليون جنيه بتراجع 5%.
4 – المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، حققت 3.7 مليار جنيه إيرادات، وربحت 116 مليون جنيه .
5 – النصر للمبانى والإنشاءات ايجيكو حققت 2.8 مليار جنيه إيرادات وربحت 114 مليون جنيه.
6 – السد العالى للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، حققت 385 مليون جنيه إيرادات، وربحت 49 مليون جنيه .
7 – المعادى للتنمية والتعمير، حققت 1.4 مليار جنيه إيرادات، وربحت 441 مليون جنيه.
8- النصر للإسكان والتعمير، حققت 1.2 مليار جنيه إيرادات، وربحت 437 مليون جنيه.
9- المكتب العربى للتصميمات، حققت 54 مليون جنيه إيرادات، وربحت فقط 8 ملايين جنيه.
10 – القومية لإدارة الأصول، حققت 112 مليون جنيه إيرادات، وربحت فقط 2 مليون جنيه.
11 – جنوب الوادى، حققت 80 مليون جنيه إيرادات، وربحت فقط 8 ملايين جنيه .

 







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