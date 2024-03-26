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عقب صدور القرار الجمهورى بتشكيله..

تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء

الثلاثاء، 26 مارس 2024 05:07 م
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 87 لسنة 2024، بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.

ويشكل المجلس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء العدل والتخطيط والمالية والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية.

ويباشر المجلس الأعلى للضرائب بالإضافة الي الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه الاختصاصات التالية:

- العمل على تحفيز الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي
- اتخاذ القرارات التي تكفل دعم المصالح الإيرادية في الالتزام بتطبيق الحياد الضريبي
- دراسة الموضوعات الضريبية التي يعرضها رئيس المجلس عليه وابداء الرأي بشأنها واقتراح الحلول وآليات التنفيذ وإسلوب القياس والمتابعة.
- دراسة أى تحديات ضريبية يراها مجتمع الأعمال ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها.







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