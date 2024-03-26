ترامب فى قائمة أغنى 500 ملياردير بالعالم بعد صفقة "تروث سوشيال"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن شركة ترامب الإعلامية، مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، المالكة لمنصته تروث سوشيال للتواصل الاجتماعى، قد أنهت اتفاقا لطرح أسهمها للاكتتاب العام، مما يوفر أموالا طائلة للرئيس السابق دونالد ترامب ستضاعف صافى ثروته.

وبعد أن أعلنت "ترامب ميديا" أنها ستطرح أسهمهما للاكتتاب يوم الثلاثاء، انضم ترامب لأول مرة لقائمة أغنى 500 ملياردير فى العالم، وفقا لمؤشر مليارديرات بلومبرج. وقدرت بلومبرج أن صافى ثروة ترامب قد قفز 4 مليار دولار يوم الاثنين فقط، مما يجعل إجمالي ثروته 6.5 مليار دولار.

وذكرت "سى إن إن" إن إتمام الدمج بين "ترامب ميديا" وشركة Digital Media Acquustion، يوفر مليار الدولارات لترامب، الذى يعد رئيس مجلس الإدارة وحامل الأسهم الرئيسى للشركة الجديدة، حيث يمتلك 58% من الأسهم.

وأدت أنباء إتمام الدمج بين الشركتين إلى ارتفاع أسهم Digital world حوالى 21%، واستمر الشراء بعد ظهر الاثنين، ليعزز أسهم ديجيتال ورلد بـ 39% أعلى على مدار اليوم ووصل سعر السهم إلى 51 دولار. ووفقا للأسعار الحالية، فإن حصة ترامب تقدر بحوالي 4 مليار دولار. إلا أن هناك قيود من شأنها أن تمنع ترامب من البيع أو الاقتراض على قيمة هذا الأسهم لأشهر.

يأتى هذا بعد أن خفضت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على دونالد ترامب من نحو نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، في خطوة وصفت بأنها تمنح طوق نجاة للمرشح الجمهورى المفترض فى الانتخابات الأمريكية المقبلة.