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تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بكوبرى صحارى الأهرام

الثلاثاء، 26 مارس 2024 02:52 م
تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بكوبرى صحارى الأهرام غلق طريق- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإستكمال أعمال رفع 4 كمرة معدنية خاصة بكوبرى صحارى الأهرام المستحدث بالجيزة، الأمر الذى يستلزم تحويل حركة سير المركبات القادمة من وصلة حازم حسن (طريق صحارى الأهرام) لإستخدام منزل وصلة حازم حسن المؤدية إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى إتجاه ميدان الرماية ثم الدوران والعودة إتجاه طريق الإسكندرية..على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 11 مساء الأربعاء الموافق 27 /3/2024 وحتى الساعة 11 مساء السبت 30 /3/2024.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.







كوبرى صحارى الأهرام

الإدارة العامة للمرور

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غلق طريق

اليوم السابع بلس




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