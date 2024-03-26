تحصين 26 ألف طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، عن تحصين 26 ألف طائر متنوع، من بينهم 17230 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 9000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تحت إشراف الدكتور محمد بشار، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن التحصين ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور يقلل من انتشار الفيروسات، ويعد أداة مهمة لحماية الطيور والبشر على السواء، ويضمن سلامة الأغذية ومنع انتشار الفيروسات إلى منتجات الدواجن، مشيرًا إلى أهمية التطهير المستمر لأماكن ومزارع التربية بكافة أنواعها ومحلات بيع الطيور الحية، وتقديم الإرشادات الدائمة وطرق الوقاية من مخاطر الأنفلونزا والأمراض الفيروسية.

من جانبه، قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، أنه تم تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب 40 عينة ما قبل البيع من 3 مزارع بإجمالى 20140 طائر، ومنح 10 تصاريح نقل الطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة.