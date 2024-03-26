تأييد حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات ميرهان حسين

كتب سليم على

أيدت محكمة جنح مستأنف المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين.



كانت قد قضت محكمة جنح المقطم، في وقت سابق، بحبس سنة للمتهم الأول و6 أشهر للمتهم الثانى وإحالة الثالث للأحداث، فى اتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات الفنانة ميرهان حسين من داخل شقتها.



تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من والد الفنانة ميرهان حسين، يتهم فيه مجموعة من العمال بسرقة حقيبة ابنته وبداخلها مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، أثناء تواجدها داخل شقة تحت الإنشاء، وكشفت التحريات أن 2 من عمال "السيراميك" استعانوا بآخر وسرقوا الحقيبة والمشغولات الذهبية، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.